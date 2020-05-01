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П'ятниця, 01.05.2020
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День праці: Анекдоти дня українською мовою 1 травня

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День праці: Анекдоти дня українською мовою 1 травня
09:59 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Вітаємо з 1 Травня, святом праці, весни, цвітіння і процвітання! Для Вас підібрали найсмішнішу підбірку анекдотів. Гарного дня!

  • 1

  • 2

    Подруга учудила... У неї зламався кухонний комбаїн й електром'ясорубка, так вона, щоб помолоти м'ясо, заморозила його і потерла на тертці. Я живу в геніальній країні!

  • 3

    Дороги в Україні - це не засіб для пересування транспорту, а захист від нападу ворога...

    - Приходить свекруха до невістки. Провела пальцем по телевізору. Показуючи пил на пальці, говорить:

    - Яка є прислів'я на цей випадок?

    Невістка недовго думаючи:

  • 4

    - Свиня скрізь бруд знайде ...

    У лікарні:

    - Хворий, думаю, через тиждень ви покинете нашу лікарню ...

    - Ура! Я такий радий!

    - Боюся, ви мене не так зрозуміли ...

П'ятниця нудною не буває: ранкові анекдоти українською мовою 1 травня

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