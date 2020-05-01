День праці: Анекдоти дня українською мовою 1 травня

Подруга учудила... У неї зламався кухонний комбаїн й електром'ясорубка, так вона, щоб помолоти м'ясо, заморозила його і потерла на тертці. Я живу в геніальній країні!
Дороги в Україні - це не засіб для пересування транспорту, а захист від нападу ворога...
- Приходить свекруха до невістки. Провела пальцем по телевізору. Показуючи пил на пальці, говорить:
- Яка є прислів'я на цей випадок?
Невістка недовго думаючи:
- Свиня скрізь бруд знайде ...
У лікарні:
- Хворий, думаю, через тиждень ви покинете нашу лікарню ...
- Ура! Я такий радий!
- Боюся, ви мене не так зрозуміли ...