День праці: Анекдоти дня українською мовою 1 травня

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2 Подруга учудила... У неї зламався кухонний комбаїн й електром'ясорубка, так вона, щоб помолоти м'ясо, заморозила його і потерла на тертці. Я живу в геніальній країні!

3 Дороги в Україні - це не засіб для пересування транспорту, а захист від нападу ворога... - Приходить свекруха до невістки. Провела пальцем по телевізору. Показуючи пил на пальці, говорить: - Яка є прислів'я на цей випадок? Невістка недовго думаючи: