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П'ятниця нудною не буває: ранкові анекдоти українською мовою 1 травня

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П'ятниця нудною не буває: ранкові анекдоти українською мовою 1 травня
05:23 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Ми підготували для Вас нову підбірку веселих анекдотів!

  • 1

  • 2

    Створюється таке враження, що Адама і Єву виганяли з раю рано вранці понеділка ... і з тих пір.. рід людський приречений відчувати цю трагедію знову і знову.

  • 3

    Я сьогодні в Макдональдсі бачив людину без телефону, ноутбука, планшета. Він просто сидів за столом і пив каву як психопат.

    - Уяви ситуацію. Одна білочка знайшла горіх і сховала, але погано, а інша білочка побачила його випадково!

  • 4

    - Гриша! Який горіх ?! Яка білочка !? Ти мою дружину... забрав!

    - Тобі ще зі мною повезло, - сказав вовк тремтячій вівці.

    - А ти на хвилиночку уяви собі, що було б з тобою, якби ти зустріла не мене, а всю нашу зграю!

Хвилинка сміху: вечірні анекдоти українською мовою 30 квітня

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