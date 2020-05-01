П'ятниця нудною не буває: ранкові анекдоти українською мовою 1 травня

Створюється таке враження, що Адама і Єву виганяли з раю рано вранці понеділка ... і з тих пір.. рід людський приречений відчувати цю трагедію знову і знову.

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Я сьогодні в Макдональдсі бачив людину без телефону, ноутбука, планшета. Він просто сидів за столом і пив каву як психопат.

- Уяви ситуацію. Одна білочка знайшла горіх і сховала, але погано, а інша білочка побачила його випадково!