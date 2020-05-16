Заряд енергії: ранкові анекдоти українською мовою 16 травня

Як відрізнити фізика від математика?
Треба задати питання: антонім до слова "паралельно"?
Математик відповість: "Перпендикулярно".
Фізик: "Послідовно".
Сьогодні я прокинувся з таким настроєм, що готовий комусь заподіяти добро...
Син запитує батька:
- Тату, це правда, що в деяких країнах Сходу наречений не знає, хто його дружина, поки не одружиться?
- Це в будь-якій країні, синку!
- Вась, джинси твої нові я сусідові віддала.
- Це в честь чого?!
- Вони все одно тобі не подобалися.
- Давай, Люся, тоді і маму твою сусідові віддамо ...