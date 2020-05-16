Заряд енергії: ранкові анекдоти українською мовою 16 травня

Треба задати питання: антонім до слова "паралельно"?

Як відрізнити фізика від математика?

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Сьогодні я прокинувся з таким настроєм, що готовий комусь заподіяти добро...

Син запитує батька:

- Тату, це правда, що в деяких країнах Сходу наречений не знає, хто його дружина, поки не одружиться?