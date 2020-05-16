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Заряд енергії: ранкові анекдоти українською мовою 16 травня

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Заряд енергії: ранкові анекдоти українською мовою 16 травня
04:44 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Свіжа добірка прикольних анекдотів для підняття вашого настрою.

  • 1

    Як відрізнити фізика від математика?

    Треба задати питання: антонім до слова "паралельно"?

    Математик відповість: "Перпендикулярно".

  • 2

    Фізик: "Послідовно".

  • 3

    Сьогодні я прокинувся з таким настроєм, що готовий комусь заподіяти добро...

    Син запитує батька:

    - Тату, це правда, що в деяких країнах Сходу наречений не знає, хто його дружина, поки не одружиться?

  • 4

    - Це в будь-якій країні, синку!

    - Вась, джинси твої нові я сусідові віддала.

    - Це в честь чого?!

    - Вони все одно тобі не подобалися.

    - Давай, Люся, тоді і маму твою сусідові віддамо ...

Позитивне завершення дня: вечірні анекдоти 15 травня

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