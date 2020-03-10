В рекламному ролику електромобіля Fiat 500e знявся Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо знявся в рекламі нового електромобіля.

Компанія Fiat не пошкодувала грошей на просування своєї нової повністю електричної моделі — хетчбека Fiat 500e.

На додаток до ексклюзивних версій від Armani та Bvlgari італійському бренду вдалося вмовити знятися в рекламі новинки голлівудську зірку.

Леонардо Ді Капріо відомий не лише своїми яскравими, різноплановими ролями, але й активною екологічною діяльністю. У актора є власний фонд «Leonardo DiCaprio Foundation», який займається збереженням екосистем. Крім того, у 2007 році він зняв 11-годинний документальний фільм про зміну клімату, а у 2016-му спродюсував документальну стрічку «National Geographic» під назвою «Врятувати планету».

У рекламному ролику нового електричного Fiat 500e теж йде мова про порятунок планети. Ді Капріо закликає взяти участь у боротьбі зі змінами клімату і допомогти зберегти природу.

Другий ролик за участю голлівудського актора розповідає про бренд Fiat в цілому і його розвиток.

Електричний Fiat 500e побудований на новій платформі, тому він трохи більше попередника за габаритами. До складу силової установки входить електромотор потужністю 116 к. с. і літій-іонна батарея ємністю 42 кВт/год.

Запас ходу без підзарядки перевищує 300 кілометрів по циклу WLTP. Спецверсії електрокара від Armani та Bvlgari будуть продані на аукціоні. Всі зібрані гроші передадуть у природоохоронний фонд Леонардо Ді Капріо.