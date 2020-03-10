Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

В рекламному ролику електромобіля Fiat 500e знявся Ді Капріо

В рекламному ролику електромобіля Fiat 500e знявся Ді Капріо
13:31 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: скриншот з відео

Леонардо Ді Капріо знявся в рекламі нового електромобіля.

Компанія Fiat не пошкодувала грошей на просування своєї нової повністю електричної моделі — хетчбека Fiat 500e.

На додаток до ексклюзивних версій від Armani та Bvlgari італійському бренду вдалося вмовити знятися в рекламі новинки голлівудську зірку.

Леонардо Ді Капріо відомий не лише своїми яскравими, різноплановими ролями, але й активною екологічною діяльністю. У актора є власний фонд «Leonardo DiCaprio Foundation», який займається збереженням екосистем. Крім того, у 2007 році він зняв 11-годинний документальний фільм про зміну клімату, а у 2016-му спродюсував документальну стрічку «National Geographic» під назвою «Врятувати планету».

У рекламному ролику нового електричного Fiat 500e теж йде мова про порятунок планети. Ді Капріо закликає взяти участь у боротьбі зі змінами клімату і допомогти зберегти природу.

Другий ролик за участю голлівудського актора розповідає про бренд Fiat в цілому і його розвиток.

Електричний Fiat 500e побудований на новій платформі, тому він трохи більше попередника за габаритами. До складу силової установки входить електромотор потужністю 116 к. с. і літій-іонна батарея ємністю 42 кВт/год.

Найпопулярніші "Євробляхи", які обирають українці (Фото)

Запас ходу без підзарядки перевищує 300 кілометрів по циклу WLTP. Спецверсії електрокара від Armani та Bvlgari будуть продані на аукціоні. Всі зібрані гроші передадуть у природоохоронний фонд Леонардо Ді Капріо.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Автомобиль, Авто, Леонардо ди Каприо, Fiat 500e, Реклама авто.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся