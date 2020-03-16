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Понеділок, 16.03.2020
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Україну не залишать без новеньких авто

Україну не залишать без новеньких авто
03:02 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Багато автовиробників через поширення коронавірусу тимчасово закрили свої заводи, що може призвести до збоїв в поставках машин.

Однак, Україні, за даними AUTO-Consulting, не загрожує дефіцит автомобілів з-за пандемії COVID-19.

Ні один з найбільших автовиробників не буде затримувати поставки нових машин в нашу країну. Так, компанія Hyundai каже, що її заводи працюють у штатному режимі. В Україну автомобілі цього бренду постачають з Чехії, Туреччини і Південної Кореї. З 28 лютого по 2 березня завод Hyundai в південнокорейському місті Ульсан був закритий, але зараз він знову працює. Його тимчасова зупинка не позначилася на поставках машин на український ринок.

Компанія Kia, чия штаб-квартира знаходиться в Азії, теж не відчуває проблем з відвантаженням автомобілів. Пандемія COVID-19 не вплинула на роботу заводів цієї компанії.

Немає проблем з поставками автомобілів в Україну і у японських компаній. Зокрема, Toyota продовжує працювати в штатному режимі.

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Європейські автовиробники, незважаючи на хвилю різноманітних чуток, викликаних поширенням коронавіруса, продовжують у звичайному режимі відправляти машини своїм дилерам. Заводи BMW, Renault, Skoda, Volkswagen та інших європейських автовиробників працюють у звичному режимі. 

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Автомобиль, Авто, Водіям, Автосалони, Автовиробництво.
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