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ЗАЗ почав випускати кросовери

ЗАЗ почав випускати кросовери
12:54 Сьогодні Телеграф Today Фото: pinterest

Запорізький автомобілебудівний завод приступив до випуску кросоверів Lada XRAY. Правда, поки тільки в тестовому режимі.

Складання автомобілів Lada на ЗАЗі відбувається в рамках аудиту компанії Renault. Французи, яким належить частина акцій "АвтоВАЗу", вивчають можливість організації серійного виробництва автомобілів в Запоріжжі.

Lada XRAY української збірки вже можна придбати у дилерів по всій Україні. У лінійку двигунів цього кросовера входять два бензинових агрегати. Це 1,8 л мотор потужністю 122 к.с. і 1,6 л мотор потужністю 106 к.с. Коробка передач – 5-ступінчаста механічна або автоматична.

XRAY з двигуном 1,8 л і з 5МКПП до 100 км/год розганяється за 10,4 секунди при максимальній швидкості 185 км/год. Витрата палива в змішаному циклі – 7,4 л на 100 км.

В Україні Lada XRAY, зроблені в Запоріжжі, коштують від 302 400 грн, а зроблені в Росії – від 316 800 грн.

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ЗАЗ зараз тестово випускає ще три моделі Lada – універсал Largus, седан Granta, а також седан і універсал Vesta.

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Автомобили, ЗАЗ, Авто, Lada, Кросовери.
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