Проводимо карантин з користю: поради для автомобілістів

Як автомобілістові отримати зиск від вимушеної домашньої бездіяльності?

На жаль, більшість з нас найближчі тижні не буде ходити на роботу, залишаючись в рідних "чотирьох стінах". І не всі зможуть взяти роботу додому.

Активна і небайдужа людина, попри її волю позбавлена звичного діла, на домашньому карантині страждатиме подвійно. Звісно, перш за все ми радимо приділити якнайбільше часу спілкуванню з рідними, адже (це не ми придумали!) ніщо так не дорого для кожного з нас, ніж розкіш людського спілкування.

А крім того, можна провести бодай частину цього періоду з користю для свого залізного друга – автомобіля. Займіться машиною, точніше тим, до чого не доходили руки протягом попередніх місяців, а то й років. Звісно, бувалі драйвери самі знають, що потрібно його “ластівці”, але ми спробуємо підказати, які застарілі проблеми можна вирішити самотужки – щоб дотриматись умов карантину і не звертатися на СТО та інші підприємства сфери послуг.

Чистота. Зробіть генеральне прибирання в машині. Після зимового сезону просушіть салон та багажник, включаючи простір під килимками, сидіннями та підлогою багажника. За допомогою побутових засобів (зазирніть у кухонні засіки вашої дружини) спробуйте подолати застарілі плями на сидіннях, стелі та дверях.

Колеса. Напередодні зміни сезону подбайте про колеса, точніше, про другий комплект гуми, який в даний момент зберігається у вас у гаражі. Перевірте вентилі, потім – протектор на наявність у ньому цвяхів, камінчиків, проколів; на боковинах пошукайте пориви та порізи. Якщо другий комплект у вас зберігається на власних дисках, проінспектуйте їх на предмет корозії та пошкоджень фарби. За бажання лакофарбове покриття можна відновити своїми силами. В ідеалі можна було б перевірити балансування коліс, проте це можна розцінювати як порушення карантинного режиму.

Дрібні негаразди. Ліквідуйте другорядні проблеми, на які у вас завжди бракувало часу. Вимийте двигун та підкапотний простір, підв’яжіть джгути дротів, що обірвались з пересохлих кріплень-пістонів, розберіться нарешті з патьоками рідин та “потінням” з’єднань.

Комфорт. Якщо у вас немолодий автомобіль, у ньому напевне є фронт робіт з акустичного комфорту. В торпедо та дверях можна пошукати та усунути “цвіркунів”, які нервують вас при проїзді нерівностей. Попутно – коли вже буде знято дверні карти та панелі салону – можна зробити його шумоізоляцію. Зрозуміло, що тут же можна поміняти або привести до ладу дрібні деталі в інтер’єрі, які зазнали зносу чи пошкоджень: ручки, кнопки, вимикачі тощо.

В гаражі. Наведіть лад у гаражі. А якщо у вас такого немає, зробіть ревізію в коробках із автозапчастинами та аксесуарами, що майже напевне зберігаються у вас на балконі чи антресолях. На цій хвилі можна на майбутнє скласти список того, що треба буде придбати для машини: автохімію, нові аксесуари, запчастини тощо.

Немає лиха без добра, говорить народна мудрість. І коли вже ви змушені сидіти вдома і отримали від долі такий щедрий подарунок, як вільний час, не змарнуйте його. Не лінуйтеся і подбайте про те, щоб зробити своє життя краще в той будемо сподіватись не далекий час, коли всі неприємності підуть і ви повернетеся до звичного способу життя. Радимо лише – не розпочинайте робіт, пов’язаних з витратою великих коштів: краще підстрахуватись і поберегти їх про всяк випадок.