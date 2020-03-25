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Новенький Audi RS 3 вже тестують

Новенький Audi RS 3 вже тестують
16:21 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Компанія Audi поки не показала звичайний седан A3 нового покоління, але вже тестує його "Заряджену" версію RS 3.

Схоже, що цей прототип, який проходив випробування в холодну погоду в Швеції, вже отримав більшу частину виробничих деталей.

Тестовий автомобіль отримав багато камуфляжу, але це не може перешкодити помітити опуклі крила і тонкий спойлер кришки багажника. Більш пильний погляд на передню вісь показує просвердлені ротори і червоні гальмівні супорти, в той час як чорні колеса із зимовими шинами будуть замінені на більш широкий комплект з більш широкою гумою на серійному автомобілі. Головна оптика і задні ліхтарі, судячи з усього, вже серійні.

У попередній генерації седан Audi RS 3 оснащувався пятицилиндровим турбомотором 2.5 на 400 к.с. і 480 Нм - таким же, як у спорткарів TT RS. Швидше за все, в новому поколінні віддача агрегату залишиться незмінною - у всякому разі, такі ж потужність і крутний момент цей двигун розвиває на RS-версіях кросоверів Q3 і Q3 Sportback, котрі дебютували лише минулої осені.

Ми можемо оцінити прискорення, подивившись на RS Q3 і RS Q3 Sportback. Швидкісним кроссоверам потрібно чотири з половиною секунди, щоб завершити розгін з 0 до 100 км / год, але моделі RS3 повинні бути трохи швидше завдяки меншій вазі.

При цьому в Audi працюють над модифікацією RS 3 Performance, форсованої до 450 к.с. Для порівняння, головні конкуренти цього сімейства - хетчбек Mercedes-AMG A 45 S і купеподібний седан CLA 45 S - оснащуються дволітровою 421-сильною "турбочетвіркою".

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Очікувати швидкої прем'єри нового Audi RS 3 не варто: для початку виробник з Інгольштадта виведе на ринок новий 310-сильний S3.

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Дорога, Седан, Версия, Турбомотор, Audi RS 3, Тести, Оснащення.
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