Українські автомобілісті об'єдналися в боротьбі проти COVID-19

Підприємства та громадяни, які пов’язані з автобізнесом, продовжують допомагати українським медикам у боротьбі зі страшенною хворобою.

Об’єднання українців у боротьбі з коронавірусом дуже нагадує помаранчеву революцію, “революцію гідності” та волонтерство у перші роки конфлікту на Донбасі. Так само, як і тоді, бізнес та добровольці об’єднується заради спільної мети. Отже, спробуємо згадати ті компанії, які допомагають боротьбі з короновірусом.

Верховна Рада

Парламент України передав Міністерству охорони здоров’я 25 вживаних автомобілів. Судячи з фото, переважна більшість з них – старенькі Toyota Camry (XV30) які випускались з 2001 по 2006 рік. Тобто цим автомобілям, у кращому випадку, близько 15 років. А якщо згадати, що парламент, як і медицина, утримується за кошти платників податків, то вчинок народних обранців набуває неоднозначного забарвлення. Але це усе одно краще, ніж нічого.

АЗС

Приватні структури повели себе у такій ситуації гідно. Власник мережі АЗС “UPG” Володимир Петренко та співзасновник мережі “KLO” В’ячеслав Стешенко передали на потреби лікарень 12,5 тисяч літрів пального кожен. Генеральний директор групи компаній “SOCAR” Ельчін Мамедов також долучився до ініціативи та передав для потреб медичних установ 10 тисяч літрів пального.

Таксі

Сервіси таксі — Bolt та Uber – пообіцяли, що безкоштовно возитимуть під час карантину. Для використання цих можливостей медики мають зареєструватись у відповідній службі. Звісно, існують обмеження на кількість поїздок і їх дальність, але у межах міста допомога таксистів вже стала лікарям у нагоді. Особливо, коли закрите столичне метро та переважна більшість маршрутів наземного транспорту. Мережа АЗС “ОККО” також не залишилась осторонь і запропонувала свою допомогу, надавши кошти службам таксі.

СТО

Допомога дрібного бізнесу у скрутні часи не може бути суттєвою, оскільки, на відміну від великих служб таксі, мереж АЗС та Верховної Ради, дрібний бізнес дуже обмежений у ресурсах. Але приклади допомоги від таких структур вже є – столичный автосервіс «СТО Дарниця 1» обіцяє ремонтувати автомобілі медиків безкоштовно.

Громадяни

Можливо, найцінніша допомога для медиків – від простих громадян. Групи у телеграмі "Подвези медика на работу" є у багатьох містах та районах. Вони досить активні і наглядно демонструють, що у боротьбі з вірусом українцям можна розраховувати, головним чином, на себе та один на одного.