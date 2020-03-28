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Як знищити вірус на вашому авто

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Як знищити вірус на вашому авто
13:01 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Pinterest

Формулу "мій дім – моя фортеця" в умовах епідемії нам довелося поширити і на автомобіль.

Але, не все так просто: аби машина тримала оборону успішно, їй потрібна допомога.

Так само як і наша домівка, автомобіль залишається безпечним для нас доки ми самі (або хтось інший) не занесемо в нього порцію вірусу. Відбувається це двома способами: або з інфікованою людиною, яка зі своїм диханням та кашлем розповсюджує навколо себе аерозоль с мікрокраплинами (діаметром 1 – 5 мкм), в яких живе вірус. Або – на поверхні предметів або руках здорових людей.

Перший канал проникнення вірусу Covid-19 в салон машини можна обмежити, одягнувши на всіх членів екіпажу маски, а краще – респіратори. Нагадаємо, що маска перешкоджає потраплянню в повітря вірусу від інфікованої людини, а респіратор захищає від зараження через повітря здорову людину.

Другий канал проникнення респіраторного вірусу в автомобіль перекрити дещо важче. Потрібно зробити так, щоби патогени, які опинилися на поверхнях інтер’єру, не потрапили на руки водія і пасажирів, а звідти – і всередину організму. Тобто салон потрібно періодично дезінфікувати. Чим і як?

Чим дезінфікувати салон автомобіля

Коронавірус вбивають спиртовмісні розчини, доля спирту в яких принаймні 60%. Спирт може бути як етиловий (т. з. харчовий), так і ізопропіловий – на його основі, наприклад, утворені ті незамерзайки для склоомивача, які офіційно дозволені в Україні. Також вбивають вірус Covid-19 хлоровмісні рідини та розчини з перекисом водню, але застосовувати їх в автомобілі слід дуже обережно, оскільки вони можуть впливати на колір матеріалів.

Тією чи іншою дезінфікуючою рідиною слід зволожити серветку, та ретельно протерти нею все, чого торкаються руки водія та пасажирів. Матеріали, які використовуються в інтер’єрі сучасних автомобілів, не бояться спиртів, хоча зрозуміло, що поливати оздоблення спиртом та терти його серветкою до нестями не варто.

Дрібниці, які рятують

Якщо в період карантину ви змушені возити пасажирів, наполягайте, щоб вони вдягали захисні маски – це знизить ймовірність потрапляння аерозолю з вірусом в атмосферу салону. А саме вдихання цих мікрокрапель – найбільш поширений спосіб зараження. А щоб у пасажирів не було приводу відмовитись, майте в бардачку маски для них.

Також попрохайте людей в салоні, щоб вони не розмовляли – це знижує виділення аерозоля з рота в повітря, навіть за наявності маски.

На зовнішніх поверхнях автомобіля вірус також тримається непогано. Тому при активному користуванні машиною слід знезаражувати хоча б ті місця, яких часто торкаються руки.

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Знизити ризик інфікування допомагає провітрювання салону. Частину мікрокрапель з вірусом винесе протягом з машини, а інша частина під його впливом швидше осяде з повітря на деталі інтер’єру, звідки вірусу потрапити до організму можна буде тільки через ваші руки – тобто більш важким шляхом.

Не покладайтеся на машину як на 100-відсотковий захист від коронавірусу, особливо, якщо ви збираєтесь їздити не самі. Набагато надійніше залишити машину на парковці, а самому – залишитись вдома. Ну а коли вже іншого варіанту немає, дотримуйтесь усіх вищезгаданих рекомендацій. І не соромтеся це робити – це ваш автомобіль і ваша територія, на якій ви можете встановлювати ваші правила.

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Автомобиль, Авто, Вирус, Дезинфекция, Поради.
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