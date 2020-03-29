Xiaomi представила нові елекромопеди

Про це повідомляє портал Electrek.
"Xiaomi представила електричні мопеди A1 and A1 Pro, виготовлені китайською компанією 70mai", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, вага одного мопед становить всього 52 кілограми.
Електромопед A1, з батареєю у 768 Вт за годину, може проїхати 60 км без підзарядки, а A1 Pro – 70 км, з батареєю у 960 Вт за годину.
Максимальна швидкість 25,5 км за годину.
Вартість цих транспортних засобів A1 та A1 Pro становить від 424 і 566 доларів США відповідно.
Зазначається, що нині електромопеди можна купити тільки у Китаї.