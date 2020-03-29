Xiaomi представила нові елекромопеди

Китайська компанія Xiaomi представила два нові електричні мопеди A1 та A1 Pro.

Про це повідомляє портал Electrek.

"Xiaomi представила електричні мопеди A1 and A1 Pro, виготовлені китайською компанією 70mai", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, вага одного мопед становить всього 52 кілограми.

Електромопед A1, з батареєю у 768 Вт за годину, може проїхати 60 км без підзарядки, а A1 Pro – 70 км, з батареєю у 960 Вт за годину.

Максимальна швидкість 25,5 км за годину.

Вартість цих транспортних засобів A1 та A1 Pro становить від 424 і 566 доларів США відповідно.

Зазначається, що нині електромопеди можна купити тільки у Китаї.