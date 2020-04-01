Як запобігти зараженню вірусу від власного авто

Навіть в умовах самоізоляції, викликаної поширенням COVID-19, українці продовжують активно користуватися своїми особистими автомобілями.

Це збільшує їх шанси підхопити коронавірус. Сьогодні ми розповімо, як водіям знизити ризик зараження різними вірусами, в тому числі і сумно відомим COVID-19.

Насамперед водіям потрібно купити антисептичні рідини, в яких частка спирту становить не менше 70%. Якщо в аптеці такого препарату немає, то його можна зробити самостійно в домашніх умовах з мила, води і спирту (в машині його зберігають у пластиковій пляшці). Концентрація 3:7. Більша частина – спирт.

Для того, щоб знизити ризик зараження вірусом, потрібно обробляти руки антисептиком завжди, після того, як ви відкрили автомобіль. Добре, якщо ви будете користуватися цим засобом і перед тим, як торкнутися будь-якої поверхні всередині салону.

Під час пандемії коронавірусу в салоні вашого автомобіля має бути кілька одноразових рукавичок. Чим більше – тим краще. Вони вам знадобляться, коли, наприклад, потрібно буде заправлятися на АЗС.

Не полінуйтеся замінити салонний фільтр. І не купуйте дешевий, так як його якість може залишати бажати кращого, що дасть шанс вірусу. Купите якісний салонний фільтр (наприклад, є спеціальні противо-алергенні фільтри). Він зможе затримати найдрібніші частинки бактерій.

Під час пандемії коронавірусу потрібно регулярно протирати салон антибактеріальними серветками. Це потрібно робити, навіть якщо ви не возите пасажирів. Пам’ятайте, що на пластику вірус "живе" до 48 годин.

Будь-який водій може зробити прості заходи, щоб не підхопити коронавірус у своїй машині. Це прості, але досить ефективні заходи.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 1 квітня підтверджено 669 випадків COVID-19. Померло 17 інфікованих, а 10 пацієнтів одужали.