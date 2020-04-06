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Porsche розробив концепт повністю карбонового авто

Porsche розробив концепт повністю карбонового авто
15:08 Сьогодні Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

На жаль, Porsche Exclusive GT навряд чи ми побачимо на дорозі найближчим часом.

Це тому, що це не звичайний концепт Porsche від команди дизайнерів в Штутгарті, Німеччина, а тому що це ідея студента-дизайнера. Цей приголомшливий спортивний автомобіль з вуглецевого волокна був розроблений для проекту MA Thesis.

Основною ідеєю цього концепту є створення такого транспортного засобу, який буде свідомо придбано як останній автомобіль, який коли-небудь знадобиться клієнтові.

У зв'язку з цим дизайн вийшов футуристичним, поза часом, з наміром пережити прийдешні роки. З чистого плетеного вуглецевого волокна і з простими, але в той же час класичними репліками Porsche, він виглядає неймовірно, і ви можете бачити мову дизайну сучасних моделей, таких як Porsche Taycan. Такі елементи, як денні ходові вогні з чотирма світлодіодами і підняті арки передніх коліс, типові для дизайну Porsche, а конічна задня частина натякає на вплив Porsche 918 Spyder. Крім того, весь цей аеродинамічний зовнішній вигляд завершують ретро-сучасні колеса.

Інтер'єр також розрахований на використання матеріалів, розрахованих на тривалий термін служби, не будучи застарілими. Справедливо буде відзначити, що це чертовски стильний дизайн, що поєднує дизайнерські репліки Porsche з футуристичної ідеєю і технологією у вигляді камери заднього виду замість дзеркал на крилах.

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Хоча немає ніяких натяків на силову установку, логічно припускати, що для чотиримісній концепції ідеально підходить електромотор. Хто знає, може бути, хтось в Porsche оцінить, і, можливо, це буде наступний Taycan.

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Все по темі:

Автомобиль, Porsche, Концепция, Карбон, Німеччина, Розробка, Exclusive GT.
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