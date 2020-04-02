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В чому різниця між чоловічим автомобілем та жіночим

В чому різниця між чоловічим автомобілем та жіночим
06:35 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Twitter

Які відмінності можуть бути в таких автомобілів?

Дуже часто, при попаданні в будь-яку компанію автовласників можна почути таке поняття, як чоловічий чи жіночий автомобіль.

Визначити, хто перебуває за кермом авто, можна навіть з великої відстані. Та чи стало це закономірністю чи просто випадковість?

Історія

З розвитком ери автомобільного транспорту, перші авто виготовлялися чоловіками й виключно для чоловіків. Відмінною рисою такої техніки ставала її дорожнеча, так що придбати їх могли тільки дуже багаті люди. Після того, як було налагоджено повноцінне виробництво автомобілів, дружини власників стали проявляти активність у взятті уроків водіння та освоєнні авто.

У 50-ті роки в Америці забезпечені дами змогли вже самостійно брати участь у виборі авто для пересування. Підбір здійснювався, в першу чергу, для власних потреб, наприклад, поїздка за покупками або перевезення дітей.

В період Радянського Союзу, автомобілі марок «Волга» і «Чайка» використовувалися тільки партійною елітою. Такі ж машини, як «Москвич», «Запорожець» і «Жигулі» були розкішшю для звичайного громадянина. Оскільки в СРСР жінки не вважалися «слабкою статтю», вони нарівні з чоловіками не тільки будували мости й залізні дороги, а й сідали за кермо автомобіля (вантажівки, екскаватора, підйомного крана).

Все повністю змінилося в 90-ті роки, з появою на дорогах країни «крутих хлопців» на «дев'ятках», і представників бандитських угруповань на «мерседесах», які іноді дозволяв своїм подругам на деякий час сісти за кермо автомобіля. Про жіночу версію автомобілів на той момент не могло навіть йти мови. Поява жіночих авто імпортного виробництва відбулася лише в другій половині цього періоду.

Особливості автомобілів для жінок

Перед тим, як виконувати такий поділ, варто згадати про те, що він буде досить відносним.

Якщо розглядати авто з боку зовнішнього вигляду, то перевагу водії жіночої статі найчастіше надають автомобілям, що мають округлі форми. Зразками таких автомобілів можуть називатися MINI Cooper і Volkswagen Beetle.

Ще однією відмінною рисою повноцінно жіночих автомобілів стає лінія передніх фар, яка завжди піднята до рівня вище радіаторної решітки. Одним з найбільш пам'ятних прикладів подібної машини стає Nissan Juke.

Найпопулярнішою причиною, по якій жінки обирають подібні малолітражні авто є їх невеликий розмір, що істотно полегшує маневрування, особливо при спробі припаркуватися, і невеликий об'єм споживаного палива. Крім цього, у жінок повністю відсутнє бажання порівнювати власні авто за такими параметрами, як об'єм двигуна і час набору швидкості в 100 км/г.

Колір для свого автомобіля жінки часто обирають під колір якогось предмета одягу або аксесуару. Найбільшою популярністю користуються яскраві кольори, такі як червоний або жовтий. Ідеальним варіантом буде вибір автомобіля, що за кольором підходить до кольору помади, манікюру або аксесуарів.

Жіночими є не тільки маленькі яскраві автомобілі, але і позашляховики. У суспільстві бізнес-леді дуже популярні автомобілі Infinity FX, Lexus RX 300 і Hyundai Santa Fe. Ці позашляховики і для поїздки за місто підходять і за покупками зручно їздити, і на ділову зустріч приїхати не соромно.

Особливості машин для чоловіків

Тут першою особливістю стає стриманість у всіх параметрах зовнішнього вигляду. Основним елементом, за допомогою якого чоловік намагається звернути на себе увагу, стає потужність двигуна.

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Згідно з результатами досліджень, розташування фар і решітки радіатора у чоловічих авто приблизно на одному рівні.

Також слід зауважити, що чоловікам більше подобаються потужні автомобілі великого розміру, бо вони завжди є впевненими у власних силах і габарити авто це тільки підкреслюють. Але нерідко власниками таких авто стають і жінки, що пояснюється наявністю великої родини, потребою в перевезенні тварин або поганою якістю доріг.

Як ми вже згадували, розподіл автомобілів за статевою ознакою занадто умовний, але на око визначити жіночий автомобіль дуже просто. І виною тому не тільки дизайн, габарити та колір. Зрозуміти, що за кермом автомобіля сидить жінка можна чисто інтуїтивно за манерою водіння.

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Автомобиль, Авто, Жіночій автомобіль, Чоловічій автомобіль.
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