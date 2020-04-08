Що завжди повинно лежати в бартачку автомобіля

Сьогодні ми розповімо, які предмети повинні лежати в кожному "бардачку".

Якщо відкрити "бардачок" практично будь-якого автомобіля, то там можна знайти самі різні предмети. Але розміри цього "ящика" не дозволяють в ньому зберігати непотрібні речі.

Флешки і кабель

В сучасному світі не можна обійтися без флешок. Вони знадобляться і автомобілістам. В "бардачку" флешка займе мало місця. І не забудьте про кабель.

Ліхтарик

Невеликий ліхтарик може дуже придатися під час нічної поїздки. З його допомогою, наприклад, буде просто знайти в темряві якийсь предмет, якщо він раптом впаде.

Ізолента

За допомогою ізоляційної стрічки винахідливий водій може вирішити найрізноманітніші проблеми. Це універсальний засіб, який обов’язково раніше чи пізніше стане в нагоді в дорозі. До того ж ізолента займе мало місця в "бардачку".

Мультитул

Мультитул – універсальний інструмент. Він допоможе щось розрізати, відкрутити, витягнути. А місця він займає дуже мало.

Одноразовий посуд

Досвідчені водії знають, що в дорозі може знадобитися одноразовий посуд. Бувають випадки, коли, якщо зголоднієш, потрібна тарілочка і вилочка.

Ручка і блокнот

Зараз люди пишуть все рідше і рідше. Тим не менш, в "бардачку" радимо мати звичайну кулькову ручку і блокнот. Ситуації в дорозі бувають різні.

Серветки, в тому числі антибактеріальні

Звичайні вологі або сухі серветки значно спростять життя будь-якого водія. Пасажирам вони теж можуть стати в нагоді. У світлі пандемії коронавіруса в "бардачку" повинні лежати й антибактеріальні серветки.

Чиста ганчірка

Чиста ганчірка вам знадобиться для того, щоб протерти, наприклад, екран сенсорного дисплея, адже вони є у всіх сучасних автомобілів. Чиста ганчірка може стати в нагоді тим, хто носить окуляри (щоб протерти окуляри).

Автомобільний зарядний пристрій для телефону

Дуже неприємно, коли під час поїздки в автомобілі розряджається твій телефон. Це викликає ряд незручностей. Тому в "бардачку" має бути автомобільний зарядний пристрій для мобільного телефону.