За "звичайне" паркування водіям загрожує штраф

Тротуар – це повноцінна складова дороги. Тому поліція має законне право штрафувати водіїв, які припаркувалися на тротуарі, вважає Верховний Суд України.

У 2017 році в Хмельницькому водій зупинив свій автомобіль недалеко від знаку "Зупинка заборонена". Цим він порушив правила дорожнього руху, за що його оштрафували на 225 грн.

Водій звернувся в суд з проханням скасувати постанову поліції. І суд це прохання задовольнив, а апеляційний суд потім його підтримав. Управління патрульної поліції Хмельницького подало касаційну скаргу, після чого справа потрапила до Верховного Суду.

Суд першої інстанції та апеляційний суд виходили з того, що знак, про який йде мова, діє тільки на дорогу, а не на тротуар, де знаходився автомобіль позивача. Проте, судді помилилися.

ВС вважає, що тротуар – це складова дороги. Так як дія знака "Зупинка заборонена" поширюється на всю дорогу, то, значить, і на тротуар теж.