Хто переміг у премії "Всесвітній автомобіль року 2020"

Конкурс традиційно проходить під час мотор-шоу в Нью-Йорку.

Журі конкурсу "Всесвітній автомобіль року» оголосило переможців. Перше місце отримав позашляховик Kia Telluride.

Друге і третє місця на конкурсі посіли автомобілі компанії Mazda - кросовер CX-30 і хетчбек Mazda3 відповідно. Журі World Car Of The Year відзначило, що в поточному році багато транспортних засобів мали практично ідентичні характеристики, через що вибрати абсолютного лідера було складно.

Кросовер Kia Soul EV також отримав премію в номінації "Кращий міський автомобіль". Серед суперкарів виділився електричний седан від Porsche під назвою Taycan. Він же був визнав найкращим серед люксових транспортних засобів. Хетчбек Mazda3, який виявився на третьому місці в загальному заліку, отримав головний приз в номінації "Кращий дизайн автомобіля".

Конкурс «Всесвітній автомобіль року" традиційно проходить під час мотор-шоу в Нью-Йорку, який в поточному році був перенесений на вересень через пандемію коронавірусу. Організатори WCOTY спочатку також планували змістити дату проведення заходу, але в підсумку вирішили провести його в режимі онлайн. Реальне нагородження переможців повторно відбудеться восени.