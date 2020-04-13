Яких порад не варто слухати на СТО від "майстрів"

З настанням тепла автомобілістам починають радити перевірити, підкачати, замінити то одне, то інше…

На перший погляд ці поради здаються корисними. Однак, на практиці вони можуть часто принести тільки шкоду. Сьогодні ми розповімо про найбільш шкідливі рекомендації від "майстрів".

1. В’язке масло не зашкодить

Деякі "фахівці" стверджують, що в теплу пору року, в тому числі влітку, не зашкодить, а навіть принесе користь в’язке масло… Мовляв, чим вище в’язкість, тим більше товщина масляної плівки.

Насправді це не так. Разом з в’язкістю зростає і тертя. До того ж врахуйте, що чим товще масляний шар, тим сильніше нагрівається поршень зі всіма витікаючими звідси наслідками.

2. Помити зайвий раз мотор не завадить

Серед автомобілістів зустрічаються затяті прихильники чистоти. Вони вважають, що чим частіше мити автомобіль, в тому числі його двигун, – тим краще. Але з мотором такий підхід не проходить. У ньому занадто багато місць, які бояться попадання води… Але це не означає, що мотор не потрібно утримувати в чистоті. Просто не перестарайтеся.

3. Швидше міняйте зимову гуму на літню

Кожен рік з настанням березня починають говорити, що пора міняти гуму. Однак, не потрібно поспішати. Зараз погода примхлива. Не виключені заморозки. Зайвий місяць можна проїхати і на зимовій гумі.

4. Переходь на газ! Будеш добре економити!

Звичайно, автогаз коштує дешевше бензину і ДП, але у машин з газоболонним обладнанням є свої нюанси. Наприклад, на газ найчастіше переводять старі автомобілі, у яких вже немає гарантії. До того ж, з 1 січня 2020 року в нашій країні різко збільшилася вартість реєстрації автомобілів з ГБО. Тому перш ніж переходити на газ – порахуйте, скільки ви насправді будете економити.

5. Постав поліпшені лампочки!

"Покращені" лампочки насправді не такі класні, як про них говорять. Світловий потік стає лише трохи краще, але зате у них менший термін служби. Краще встановлювати звичайні лампи.

6. Підбадьорюй мотор чіп-тюнінгом!

Після чіп-тюнінга двигун, звичайно, стане потужнішим. Але тоді готуйтеся до наслідків. Наприклад, знизиться ресурс мотора і коробки передач.