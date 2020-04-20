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Які ознаки того, що авто потрібно продавати

Які ознаки того, що авто потрібно продавати
15:26 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Багато автомобілістів так прив’язуються до своїх машин, що навіть думати не хочуть про їх продаж.

Проте, буває, що це необхідно зробити, інакше потім не уникнути значних фінансових втрат. Сьогодні ми розповімо про три ознаки, які вказують на те, що автомобіль необхідно продати.

Корозія

Під час експлуатації автомобіля може з’явитися корозія. Вона виникає під дією агресивного зовнішнього середовища (сніг, дощ, коливання температури, хімічні реагенти для доріг), або з вини автовиробника (якщо він заощадив на антикорозійному захисту). Якщо корозія з’явилася на колісних арках і порогах, і вона досить швидко збільшується, то такий автомобіль найкраще продати.

Двигун "троїть"

Вираз "двигун троїть" виник давно, в часи панування чотирициліндрових двигунів. "Троїть" означало, що один з циліндрів двигуна не працює, а за нього "віддуваються" інші три. Потім цей вираз поширився і на інші двигуни — незалежно від числа циліндрів.

Для усунення цієї проблеми може знадобитися досить багато грошей. Тому в даному випадку потрібно задуматися про продаж автомобіля.

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Коробка "автомат" штовхається

При неправильної експлуатації автомобіля іноді під час перемикання передач він починає смикатися, рухатися ривками. Водії в таких випадках кажуть, що коробка почала "штовхатися". Причин цьому декілька. Можливо, достатньо буде замінити масло і фільтр. Якщо причина більш складна, то, мабуть, настала пора задуматися про продаж свого авто.

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Автомобиль, Авто, Водіям, Продаж авто.
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