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Hyundai вирішив відкликати автомобілі Sonata та Nexo

Hyundai вирішив відкликати автомобілі Sonata та Nexo
03:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Про це повідомляє портал Car and Driver із посиланням на заяву компанії.

Південнокорейський автовиробник Hyundai вирішив відкликати 11 870 автомобілів моделей 2020 Sonata та Nexo через проблеми з програмним забезпеченням системи з дистанційного паркування.

"Hyundai заявив про відкликання 11 870 свої автомобілів 2020 Sonata та Nexo для перепрограмування програмного забезпечення технології «розумного» асистента для дистанційного паркування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, система дозволяє автомобіля самостійно паркуватися без водія транспортного засобу або власник авто може натиснути на кнопку "паркування" у середині автомобіля перед тим, як вийти з машини.

Які ознаки того, що авто потрібно продавати

Проте у самій компанії виявили баг, через який автомобіль може самостійно рухатися.

У Hyundai наголошують, що досі не було зафіксовано жодного інциденту через цю проблему.

Зазначається, що компанія безкоштовно відремонтує дефект починаючи з 4 червня цього року.

Як повідомлялося, автовиробник Fiat Chrysler Automobiles відкликає понад 365 тисяч автомобілів у Північній Америці через дефект із камерою заднього виду.

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