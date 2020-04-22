Скачать
Середа, 22.04.2020
Кулеба: Східне партнерство має сприяти інтеграції України у ринок ЄС
Кулеба: Східне партнерство має сприяти інтеграції України у ринок ЄС
Знімати карантинні обмеження розпочнуть з електричок
Знімати карантинні обмеження розпочнуть з електричок
Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19
Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19
Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження
Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження

Чому старі автомобілі більш надійні, ніж нові

Чому старі автомобілі більш надійні, ніж нові
05:52 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Фахівці пояснили, що не так з новими автомобілями.

Останнім часом можна почути від водіїв, що нові автомобілі ламаються частіше ніж старі.

Як виявилося, однією з основних причин несправностей останнім часом стає заводський брак.

Найчастіше власники нових автомобілів стикаються з поломками трансмісій, коробки передач і гальмівної системи.

Крім виробничого браку, до проблем з технічним оснащенням транспортного засобу призводить і неналежне дотримання правил експлуатації безпосередньо самими водіями в період обкатки. Автомобілістам нагадали про те, що протягом гарантійного терміну потрібно неухильно дотримуватися певних вимог та обмежень.

Які ознаки того, що авто потрібно продавати

Ще одна причина, чому нові автомобілі ламаються частіше старих, полягає в зниженні ступеня надійності. На жаль, помічено, що з роками автовиробники все менш ретельно стежать за якістю автомобілів. Раніше компанії гарантували високий рівень надійності та безпеки. Це, звичайно ж, стосується далеко не всіх виробників автомобілів, але загальна тенденція невтішна.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Автомобиль, Авто, Надійність, Нові авто, Старі авто.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19
02 Чемпіонка Росії з велоспорту на шосе Олександра Гончарова дискваліфікована за допінг
03 Кількість летальних випадків у Британії зросла майже вдвічі
04 Польща купить у США 60 ракетних комплексів Javelin
05 Зеленський: Епідемія коронавірусу сповільнює режим змін в Україні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сінгапур продовжив карантин до 1 червня
Сінгапур продовжив карантин до 1 червня
Немчінов: Карантин можуть не пом'якшувати через масові служби у двох містах
Немчінов: Карантин можуть не пом'якшувати через масові служби у двох містах
Зеленський робив тести на коронавірус декілька разів
Зеленський робив тести на коронавірус декілька разів
СБУ викрила майже 200 поширювачів фейків про коронавірус
СБУ викрила майже 200 поширювачів фейків про коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся