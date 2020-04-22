Чому старі автомобілі більш надійні, ніж нові

Фахівці пояснили, що не так з новими автомобілями.

Останнім часом можна почути від водіїв, що нові автомобілі ламаються частіше ніж старі.

Як виявилося, однією з основних причин несправностей останнім часом стає заводський брак.

Найчастіше власники нових автомобілів стикаються з поломками трансмісій, коробки передач і гальмівної системи.

Крім виробничого браку, до проблем з технічним оснащенням транспортного засобу призводить і неналежне дотримання правил експлуатації безпосередньо самими водіями в період обкатки. Автомобілістам нагадали про те, що протягом гарантійного терміну потрібно неухильно дотримуватися певних вимог та обмежень.

Ще одна причина, чому нові автомобілі ламаються частіше старих, полягає в зниженні ступеня надійності. На жаль, помічено, що з роками автовиробники все менш ретельно стежать за якістю автомобілів. Раніше компанії гарантували високий рівень надійності та безпеки. Це, звичайно ж, стосується далеко не всіх виробників автомобілів, але загальна тенденція невтішна.