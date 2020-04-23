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В період пандемії у Європі знизилися ціни на автомобілі

В період пандемії у Європі знизилися ціни на автомобілі
18:10 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

В Європі у зв’язку з введенням карантину, який повинен зупинити коронавірус, сильно знизилися ціни на б/в авто.

В українців є чудова можливість придбати недорогу, але хорошу "євробляху". Правда, можуть виникнути проблеми з доставкою і реєстрацією.

Дмитро Горбачов з компанії АutoAmerica зазначає, що на Старому Континенті після введення карантину вартість старих автомобілів знизилася на 20-30%.

Якщо раніше, наприклад, Skoda Octavia 2014 року випуску з пробігом до 200 000 км коштувала в ЄС приблизно 6200 євро, то зараз – на 1400 євро менше. У свою чергу, якщо раніше Peugeot 508 2015 року випуску з пробігом до 200 000 км коштував 5800 євро, то тепер – на 1300 євро менше.

Автомобілі з Європи в Україну зараз доставляють автовозом. З польського Перемишля в наш Львів доставити таким чином одну "євробляху" коштує від 300 євро.

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Тобто в принципі в українців є непогана можливість купити недорого хороший автомобіль з Європи. Правда, поки що, під час карантину, в Україні призупинили реєстрацію б/в авто. Але ж карантин раніше або пізніше все одно закінчиться, а "євробляхерам" обіцяють введення доступного розмитнення…

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Автомобиль, Авто, Продаж, Європа.
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