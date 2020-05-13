Українці більше стали купувати автомобілів з Китаю

За чотири місяці поточного року продажі китайських автомобілів в Україні зросли на чверть, порівняно з відповідним минулорічним періодом.

"З січня по квітень поточного року український автопарк поповнили 945 автотранспортних засобів, вироблених в КНР. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року реєстрації китайських машин зросли на чверть, і це незважаючи на кризу, викликану пандемією нового коронавірусу", - зауважили в Укравтопромі.

Основну масу продукції автопрому Піднебесної, реалізованої в Україні, склали легкові автомобілі – 894 шт.

Найпопулярнішою маркою китайських легкових автомобілів на українському ринку продовжує залишатися CHERY. З початку року 512 автомобілів цієї марки пройшли свою першу реєстрацію в Україні. Бестселером марки став субкомпактний кросовер CHERY Tiggo 2 – 234 зареєстровані продажі.

На другому місці HAVAL, в активі якого 216 реалізованих авто.

Третій результат у FAW, перевагу цій марці віддав 71 покупець.

На четвертому місці JAC – 49 реєстрацій.

А замикає п'ятірку марок автомобілів, які прибули на український ринок з Китаю – VOLVO. Вироблені в КНР легкові VOLVO (модель S90) вибрали 12 покупців.

Як повідомлялося, у квітні українці придбали і поставили на облік 3,7 тис. нових легкових авто або майже вдвічі менше, ніж роком раніше.

У I кварталі 2020 року українці придбали і поставили на облік 99,8 тис. легкових автомобілів: 20,3 тис. нових і 79,5 тис. розмитнених б/в іномарок. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року первинний ринок легкових авто зменшився більш ніж вдвічі.