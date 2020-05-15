Китайці представили конкурента Теслі

Китайський автовиробник BYD представив електрокар Han EV, який стане конкурентом для Model 3 від Tesla на європейському ринку.

Про це повідомляє портал Express and Star.

"Китайський автовиробник BYD заявив, що Han EV надійде у продажі в Європі", - йдеться у повідомленні.

У компанії стверджують, що електрокар зможе проїхати без підзаряджання до 605 кілометрів. Han EV може розігнатися до 100 км/год за 3,9 секунд.

Автомобіль має, зокрема, підключення до 5G та розумну систему допомоги водію. Інтер’єр салону дуже схожий на салон Tesla.

У червні модель буде доступна у Китаї, а невдовзі з’явиться й на європейському ринку.

Як повідомлялося, компанія Хpeng Motors, яка вважається конкурентом Tesla Ілона Маска на китайському ринку, представила електричний седан P7.