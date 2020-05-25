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Volkswagen виплатить клієнтам компенсації за "дизельний скандал"

Volkswagen виплатить клієнтам компенсації за "дизельний скандал"
14:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Суд постановив, що клієнт може розраховувати на 25 616 євро.

Найбільший автоконцерн Німеччини – Volkswagen – повинен буде виплатити клієнтам компенсації у рамках відшкодувань через дизельний скандал, але менші, ніж ті на які сподівалися. Таким є принципове рішення Федерального суду по одному конкретному позову, який було оголошено 25 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цивільна палата Суду вирішила сьогодні, що покупець транспортного засобу з недозволеним пристроєм має право на відшкодування компенсації з боку VW. Він може вимагати відшкодування покупної ціни, сплаченої за транспортний засіб, але повинен вираховувати амортизацію за використання та повернути VW автомобіль", - йдеться у рішенні.

Йшлося про позов клієнта, який вимагав 31 490 євро за VW Sharan з дизельним двигуном типу EA 189, програмне забезпечення на якому гарантувало, що транспортний засіб відповідає вимогам щодо рівня вихлопних газів. Авто було придбано в січні 2014 року. Суд постановив, що клієнт може розраховувати на 25 616 євро.

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Як повідомлялося, "дизельний скандал" вибухнув восени 2015 року. Загалом йдеться про десятки тисяч людей, які придбали авто, що не відповідають вимогам щодо викидів вихлопних газів. Рішення суду відкриває для них можливість отримати компенсації.

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Volkswagen, Авто, Клієнти, Дизельний сканадл, Компенсації.
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