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Що загрожує водіям за приховування номерів авто

Що загрожує водіям за приховування номерів авто
18:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash
За приховування номерного знаку автомобіля задля перешкоди автоматичної фіксації порушень швидкості може бути вилучено транспортний засіб. Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, винахідливість деяких водіїв "не перестає дивувати".

Білошицький наголосив, що "якщо навіть у якийсь спосіб приховується ДНЗ на авто, повністю, або один чи декілька символів, і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність все одно наступить".

Він зазначив, що на дорогах є патрулі, які "завжди можуть зупинити вас за це порушення, а саме: за експлуатацію т/з без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим відсутність номерного знака або якщо він закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів".

Білошицький нагадав, що за такі порушення передбачений штраф у розмірі 170 грн (ч.6. ст.121 КУпАП). "Це якщо перший раз. За повторне ж порушення штраф - 255 грн або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого!",- додав перший заступник начальника ДПП. Він також продемонстрував фото, на якому стерті, замальовані цифри номерного знаку, зазначивши, що "ці водії отримали свої постанови".

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На коментар під його дописом, що "якийсь маленький штраф... занадто вигідно замальовувати" Білошицький відповів: "а чи вигідно коли на аукціоні продадуть т/з за повторне порушення - тут вже питання".

В Україні 1 червня о 00:01 запрацювати перші 50 відеокамер системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

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Автомобиль, Полиция, Патруль.

Автор:

Телеграф
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