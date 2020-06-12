Що загрожує водіям за приховування номерів авто

За приховування номерного знаку автомобіля задля перешкоди автоматичної фіксації порушень швидкості може бути вилучено транспортний засіб. Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, винахідливість деяких водіїв "не перестає дивувати".

Білошицький наголосив, що "якщо навіть у якийсь спосіб приховується ДНЗ на авто, повністю, або один чи декілька символів, і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність все одно наступить".

Він зазначив, що на дорогах є патрулі, які "завжди можуть зупинити вас за це порушення, а саме: за експлуатацію т/з без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим відсутність номерного знака або якщо він закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів".

Білошицький нагадав, що за такі порушення передбачений штраф у розмірі 170 грн (ч.6. ст.121 КУпАП). "Це якщо перший раз. За повторне ж порушення штраф - 255 грн або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого!",- додав перший заступник начальника ДПП. Він також продемонстрував фото, на якому стерті, замальовані цифри номерного знаку, зазначивши, що "ці водії отримали свої постанови".

На коментар під його дописом, що "якийсь маленький штраф... занадто вигідно замальовувати" Білошицький відповів: "а чи вигідно коли на аукціоні продадуть т/з за повторне порушення - тут вже питання".

В Україні 1 червня о 00:01 запрацювати перші 50 відеокамер системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.