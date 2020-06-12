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П'ятниця, 12.06.2020
Аеропорт "Бориспіль" змінив технологію обслуговування пасажирів
Аеропорт "Бориспіль" змінив технологію обслуговування пасажирів
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Аеропорт "Бориспіль" змінив технологію обслуговування пасажирів

Аеропорт "Бориспіль" змінив технологію обслуговування пасажирів
17:06 Сьогодні Телеграф Укринформ
Оновлено: 17:22 Сьогодні
В міжнародному аеропорту "Бориспіль" змінили організацію проходження обов’язкових формальностей, перебування в аеровокзальному комплексі та організацію внутрішніх процесів роботи аеропорту і контрагентів, які працюють на його території. Про це повідомляє пресслужба МА "Бориспіль".

"Із відновленням регулярного авіасполучення аеропорт “Бориспіль” додатково вносить зміни в технології обслуговування пасажирів, а саме: організацію проходження обов’язкових формальностей, перебування в аеровокзальному комплексі, а також в організацію внутрішніх процесів роботи аеропорту та контрагентів, які працюють на території аеропорту", - йдеться у повідомленні.

Всі нововведення розроблені та втілені відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, IСAO), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (International Air Transport Association, ІАТА), Міжнародної ради аеропортів (Airport Council International, ACI), Державної авіаційної служби України та Міністерства охорони здоров’я України.

В "Борисполі" наголошують, що в теперішніх нових умовах пасажиру необхідно бути більш відповідальним та ще ретельніше, ніж завжди, готуватися до подорожі. Також у пресслужбі закликають, завчасно ознайомитись з правилами вильоту та прильоту і правилами перетину кордону та вимогами до перебування в країні прильоту.

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В Борисполі нагадують, що з 14 червня 2020 року всі рейси Міжнародного аеропорту “Бориспіль” будуть обслуговуватись в терміналі D.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 5 червня розпочались внутрішні авіаперевезення. З 15 червня Україна розпочне здійснювати міжнародні авіаперевезення.

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Аэропорт, Бориспіль.

Автор:

Телеграф
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