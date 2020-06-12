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П'ятниця, 12.06.2020
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Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну

Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну
12:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Оновлено: 12:52 Сьогодні
Кабінет міністрів на засіданні 12 червня прийняв рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні, 12 червня, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислав Криклія, уряд дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.

"Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, - зазначив міністр.

За його словами, таке рішення є очікуваним та невід’ємно пов’язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.

“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті”, - додав Криклій.

Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 12 червня

Як повідомлялося, Україна в рамках карантину з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції із 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Водночас з 11 травня обмеження почали поступово пом’якшувати. Зокрема, з 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

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Кабмин, Іноземці, Відкриття, Кордони, Аеропорти.

Автор:

Телеграф
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