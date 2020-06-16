Tesla займає нові вершини: створено унікальний електрокар

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Оновлено 18:52 Сьогодні Телеграф Укринформ
Фірма Ілона Маска розробила електрокар, який може проїхати 647 км без підзарядки

Компанія Tesla Ілона Маска розробила електричний автомобіль Model S Long Range Plus, що може проїхати 647 км без підзарядки.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Усі моделі Model S Long Range Plus на ринку Північної Америки можуть проїхати 647 км без підзарядки", - заявили у Tesla.

У компанії Ілона Маска додали, що таким чином в автомобілі з’явилася можливість на близько 20% довше проїхати у порівнянні з Model S 100D від 2019 року.

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Такі зміни стали можливими завдяки систематичним змінами, які були розроблені у спільній співпраці інженерів, дизайнерів і виробників компанії.

Зазначається, що нещодавно у Маска на Model S Long Range Plus зробили знижку у 5 тисяч доларів США.

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Все по темі:

Электрокар, Tesla, Илон Маск, Model S Long Range Plus.

Автор:

Телеграф
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