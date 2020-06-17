Lamborghini відмовилася від участі в автосалонах

Італійські суперкари більше не з’являться на автосалонах, оскільки фірма воліла "тісніше спілкуватися з клієнтами".

Альтернативою великим міжнародним заходам Lamborghini обрала компактні вечірки, організовувати які буде самостійно, відзначили в компанії.

Формувати списки запрошених гостей компанія також буде індивідуально — це дозволить більш повно представляти новітні продукти потенційним покупцям.

«Ми вирішили відмовитися від автосалонів, тому що вважаємо, що ключовий аспект — це тісні відносини з клієнтами. Виставки більш не відповідають нашій філософії», — заявила директор Lamborghini по маркетингу і комунікацій Катя Бассі (Katia Bassi).

За її словами, покупці суперкарів Lamborghini хочуть відчувати, що є в свого роду особистих відносинах з компанією. Сучасні ж тренди, включаючи різкий стрибок популярності соцмереж і онлайн-взаємодій, докорінно змінили традиційну роль автосалону як місця демонстрації нових автомобілів і технологій.

Найближчою новинкою від Lamborghini повинен стати якийсь трековий суперкар від підрозділу Squadra Corse. Імовірно, безіменне поки купе оснастять атмосферним V12 об'ємом 6,5 л з віддачею в 830 к.с. Покажуть його, як очікується, влітку, а тираж не перевищить 40 екземплярів. Крім того, до кінця року компанія може продемонструвати і відкриту модифікацію свого супергібріда Sian FKP 37.

Нагадаємо, нещодавно Lamborghini з Lego представили мініатюрну версію суперкара Sián FKP 37. Модель є точною копією спортивного автомобіля в масштабі 1: 8.

Нова збірна модель Sián FKP 37 є найдорожчим автомобільним конструктором від Lego і коштує $ 380. Така іграшка складається з 3696 частин конструктора і є точною копією спортивного автомобіля від Lamborghini в масштабі 1: 8.

У Lego відтворили майже всі агрегатні вузли Sián FKP 37, включаючи оригінальний двигун V12 з рухомими поршнями, висувний задній спойлер, передню і задню підвіски, — зробили навіть кермо і сидіння, оздоблені емблемою Lamborghini.

Фірмові двері Lamborghini відкриваються вертикально і дозволяють вам розглянути салон автомобіля. Ну а родзинкою мініатюрної моделі стала повнофункціональна 8-ступінчаста коробка передач, яка управляється підрульовими пелюстками.