Помилки в користуванні кондиціонером у автомобілі

Як не слід поводитися з «кліматом» у своєму авто, інформує Ukr.Media.

Про існування кліматичної установки в автомобілі пересічний автовласник згадує зазвичай лише тоді, коли на вулиці стає дійсно спекотно, але такий підхід чреватий неприємними сюрпризами по типу поломки кондиціонера в найневдаліший момент.

Помилка №1

Перша помилка автовласника щодо кліматичної установки своєї машини — включення її лише тоді, коли стає жарко. Насправді, щоб продовжити термін служби пристрою, його потрібно вмикати хоча б раз в місяць в будь-який час року, навіть взимку в мороз. Річ у тім, що без змащення виходять з ладу вузли компресора. Розсихаються і втрачають герметичність гумово-пластикові деталі.

А мастило розподіляється по системі разом з потоком холодоагента. Тому, щоб все в кондиціонері було «на мазі», його слід регулярно вмикати хоча б на кілька хвилин — навіть якщо вам зовсім не жарко.

Помилка №2

Друга помилка, яку роблять автомобілісти при взаємодії з кондиціонером своєї машини — відсутність контролю за наявністю холодоагента в системі.

Як і будь-який газ, він неминуче потихеньку випаровується — просто тому, що абсолютно герметичних систем і резервуарів людство поки створювати не навчилося. За законом підлості, те, що газ зник з трубопроводів кондиціонера практично повністю, з'ясовується саме тоді, коли закортить охолодити салон автомобіля. Щоб подібна неприємність не стала несподіваним сюрпризом, автовласник повинен не лінуватися і час від часу контролювати наявність холодоагента в системі кондиціонера.

Для цього достатньо відкрити капот і знайти на одній із трубок кондиціонера, які доступні для огляду, спеціально передбачений для цієї мети «око» — прозору лінзу, через яку можна побачити: чи є рідина (стиснений газ) в патрубках або її там немає. Таким чином можна вчасно дізнатися, що пора зайнятися заправкою кондиціонера.

Помилка №3

Третя помилка у взаєминах з кондиціонером у вашій машині виправляється теж тільки при піднятому капоті. Йдеться про контроль за чистотою радіатора охолодження (конденсатора) кондиціонера.

Зазвичай він стоїть перед радіатором системи охолодження двигуна. Проблема в тому, що сміття і дорожній пил засмічує його і набивається в простір між цими радіаторами, сильно погіршуючи теплообмін і знижуючи ефективність роботи обох. Якщо це «брудна справа», але якщо запустити цей процес, то кондиціонер перестане охолоджувати повітря в салоні. Тому, насамперед, слід періодично відстежувати наявність/відсутність сміття між радіаторами.

Побачивши, що він тільки почав там з'являтися і ще не встиг щільно злежатися, можна обережно тонкою пластиковою або дерев'яною лінійкою (або іншої підходящої по товщині паличкою) прибрати бруд із зазору між решітками.

Ну а якщо там, як кажуть, все сильно запущено — рекомендується звернутися до спеціалізованої СТО, щоб профі грамотно демонтували обидва радіатори, звільнили їх від бруду і правильно встановили на місце.