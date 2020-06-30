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Женевський автосалон не відбудеться навіть у 2021 році

Женевський автосалон не відбудеться навіть у 2021 році
08:06 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Організатори міжнародного Женевського автосалону - однієї з провідних виставок в світі, на якій щорічно презентують свої новинки головні світові автомобільні бренди - прийняли рішення не проводити шоу в 2021 році через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє DW.

"Більшість учасників виставки сказали, що, можливо, вони не братимуть участі в шоу 2021 року і вважали за краще б у 2022 році. Автомобільний сектор перебуває в складній фазі, і компаніям потрібно час, щоб оговтатися від наслідків пандемії. Крім того, не впевнені, що стан справ в галузі охорони здоров'я дозволить організувати захід з більш ніж 600 000 відвідувачів і 10 000 журналістів наступної весни. Ми відмовилися від ідеї організувати автосалон-2021", - йдеться в повідомленні організаторів.

Передбачалося, що шоу відбудеться з 4 по 14 березня 2021 року.

Запланований на весну цього року автосалон-2020 також не відбувся в зв'язку з пандемією.

Зазначається, що автомобільний сектор зараз переживає "складну фазу", і учасникам автовиставки потрібен час, щоб відновитися після наслідків пандемії.

Женевський автосалон уперше було скасовано після Другої світової

"Більше того, невідомо, чи дозволить поточна ситуація зі здоров’ям організувати захід із понад 600 тисячами відвідувачів та 10 тисячами журналістів наступної весни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цьогоріч Женевський автосалон скасували вперше за понад 70 років. Подія не є наймасштабнішою у світі, але саме тут автовиробники зазвичай анонсують найяскравіші і перспективні автомобілі та концепти.

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Женевский автосалон.

Автор:

Телеграф
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