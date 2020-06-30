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Нове купе Mercedes-AMG GT Black Series покажуть на китайському автосалоні

Нове купе Mercedes-AMG GT Black Series покажуть на китайському автосалоні
10:13 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Флагманська версія суперкара Mercedes-AMG GT Black Series, який орієнтований на трек, буде повністю розсекречена менш ніж через місяць.

За даними китайських джерел, машину покажуть на автосалоні в китайському Ченду, який стартує 24 липня.

Очікується, що відразу після прем'єри Mercedes-AMG відкриє прийом замовлень на новинку. Проте, варто відзначити, що виробник відмовився коментувати ці чутки.

Глава підрозділу AMG з продажу та управління продуктами Майкл Кнеллер раніше підтверджував, що трекові модифікація купе GT під традиційною назвою Black Series дебютує до кінця року. Ця заява була зроблена ще до початку пандемії коронавірусу і можна було б очікувати перегляду термінів, але, здається, машину все ж представлять досить скоро.

Передбачається, що купе забезпечать восьмициліндровим мотором з віддачею, що перевищує 700 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Це робить його більш потужним, ніж AMG GT R.

Крім того, суперкар повинен стати помітно легше, і все це в сукупності дозволить йому розвивати 100 км / год менш ніж за 3 секунди. Максимальна швидкість перевищить 320 км / год.

Додамо, раніше на тестах в Німеччині помітили флагманський седан Mercedes-Benz S-клас в спортивному виконанні AMG. Якщо пандемія не змінить плани концерну Daimler, то нове покоління флагманського Mercedes-Benz з’явиться вже до кінця 2020 року.

Седан в кузові W223 отримає зовсім інший салон з гігантським «портретним» екраном і сенсорними дисплеями в дверях. Подібний великий екран встановлений, наприклад в Tesla Model S.

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На приналежність предсерийного примірника до спортивної лінійки також вказують низька посадка кузова і характерний дизайн двоколірних колісних дисків. Також можливо, що розробники вирішили забезпечити S-клас висувними дверними ручками.

Основний модельний ряд моторів седана буде складатися з шести бензинових і дизельних силових установок з різними настройками потужності, в той час як топові комплектації діапазону отримають нові версії 4,0-літрових V8 від AMG.

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Mercedes-AMG GT Black Series.

Автор:

Телеграф
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