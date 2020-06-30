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Mercedes проти расизму: боліди F1 перефарбували в чорний колір

Mercedes проти расизму: боліди F1 перефарбували в чорний колір
07:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Німецький автогігант Mercedes прийняв рішення перефарбувати боліди своєї команди на змаганнях Формули-1 (F1) у чорний колір, щоби підтримати таким чином рух проти расизму.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній Twitter-сторінці команди.

"Представляємо нашу нову ліврею (фарбування машини – ред.) 2020 року. Це обіцянка щодо прагнення до різноманітності нашої команди та нашого виду спорту, а також сигнал відданості команди боротьбі з расизмом та дискримінацією у всіх її формах", - наголосили в Mercedes.

Крім того, повідомляється, що основні пілоти команди виступатимуть у чорних костюмах на знак боротьби з проявами расизму.

"Представляємо нашу нову ліврею (фарбування машини – ред.) 2020 року. Це обіцянка щодо прагнення до різноманітності нашої команди та нашого виду спорту, а також сигнал відданості команди боротьбі з расизмом та дискримінацією у всіх її формах", - наголосили в Mercedes.

Повідомляється, що, крім зміни розмальовки машин, цього року Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас виступатимуть у чорних комбінезонах і змінять дизайн своїх шоломів.

"Дуже важливо скористатися цим моментом, щоб внести значущі зміни щодо рівності та відкритості. Особисто я, моя сім'я і друзі відчували на собі расизм, так що коли я закликаю до змін, то кажу від щирого серця", - заявив Хемілтон.

Сезон Формули-1 стартує 5 липня в Австрії

Нагадаємо: впродовж останнього місяця масові протести охопили спочатку США, а потім світ. Маніфестанти виступають проти расової дискримінації у світі.

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Довідка.  Mercedes AMG Petronas Motorsport) - німецька команда-автовиробник, яка бере участь в Гран-прі Формула-1. Шестиразовий володар Кубка конструкторів 2014 року, 2015-го, 2016 2017, 2018 і 2019 років. Концерн Daimler-Benz дебютував у Формулі 1 в 1954 році і з великим успіхом брав участь в сезонах 1954-1955. Однак після сезону 1955 року компанія покинула серію, і незважаючи на поставки моторів в 1990-х і 2000-х, не поверталася в якості заводської команди аж до листопада 2009 року.

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Формула-1, Mercedes.

Автор:

Телеграф
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