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Audi представила концепт спортивного електрокара

Audi представила концепт спортивного електрокара
12:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Electrek
Німецький автовиробник Audi представив концепт електричного позашляховика Q4 Sportsback e-tron. Про це повідомляє портал Electrek.

"Audi представила концепт електричного позашляховика Q4 Sportsback e-tron вартістю в близько 45 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у спортивному автомобілі встановлені два електричні двигуни потужністю в 225 кВт.

У компанії стверджують, що електрокар може розігнатися до "сотні" за 6,3 секунди, а максимальна швидкість позашляховика не перевищуватиме 180 км за годину.

Зазначається, що Audi Q4 Sportsback e-tron зможе проїхати без підзарядки до 450 кілометрів.

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Audi представила концепт спортивного електрокара

Німецький автовиробник прогнозує, що перші моделі електричного позашляховика з’являться на ринку наприкінці 2021 року.

Як повідомлялося, китайський автовиробник Baojun раніше представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus.

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Audi, Электромобили.

Автор:

Телеграф
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