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Nissan представив новий електромобіль компактніший за Tesla

Nissan представив новий електромобіль компактніший за Tesla
10:50 Сьогодні Телеграф Фото: electrek.co
Японський автовиробник представив новий компактний електромобіль "Ariya". Про це пише Electrek.

"Nissan офіційно представив електричний позашляховик Ariya", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль може проїхати без підзарядки до 482 кілометрів завдяки базовій моделі батареї з потужністю в 63 кВт.

Ariya може після 30 хвилин зарядки проїхати 281 кілометр.

Nissan представив новий компактний електромобіль

Довжина нового позашляховика від Nissan на 10 см менша ніж електрокара Tesla Model Y Ілона Маска.

Tesla стане самокерованою вже цього року

Вартість базової моделі автомобіля становить 40 тисяч доларів, а перші продажі електрокара заплановані на середину 2021 року в Японії. Пізніше продажі продовжаться й у США.

Компанія планує до кінця 2023 року вийти на рівень виробництва електрокарів в понад 1 мільйон щорічно.

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Nissan, Электромобили.

Автор:

Телеграф
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