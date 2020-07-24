Tesla вироблятиме електровантажівки у Техасі

Компанія Tesla Ілона Маска вироблятиме електричні вантажівки Tesla Semi на заводі в районі міста Остін, штат Техас.

Про це Маск повідомив під час конференц-зв'язку з інвесторами, передає портал Electrek.

«Ми збудуємо там (у Техасі – ред.) великий завод. Ми також будемо там виробляти Cybertruck, Tesla Semi та Model 3 і Y для східної частини Північної Америки», - заявив Маск.

За словами керівника програми Tesla Semi Джерома Гіллена, виробництво електричної вантажівки розпочнеться наступного року.

Як зауважує портал, нині Tesla вже почала резервування замовлень на Tesla Semi з запасом ходу у 482 км (150 тисяч доларів США) та у 804 км (180 тисяч доларів США).

Як повідомлялося, компанія Tesla планує відкрити новий завод в районі міста Остін, штат Техас. Після презентації Tesla Semi у 2017 році, у компанії обіцяли запустити виробництво ще минулого року, проте, з часом строки було відкладено.