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Lamborghini представила новий суперкар із найпотужнішим двигуном

Lamborghini представила новий суперкар із найпотужнішим двигуном
14:30 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Essenza SCV12 - це найкраще з того, що компанія може запропонувати на сьогоднішній день любителям поганяти по треку. Новинку, розроблену підрозділом Lamborghini Squadra Corse і заводський дизайн-студією Lamborghini Centro Stile, називають прямою спадкоємицею моделей Miura Jota і Diablo GTR.

Про це заявив технічний директор компанії Мауріціо Реджіані.

«Essenza SCV12 є найкращим результатом атмосферного двигуна типу V12, який є символом нашої марки з 1963 року», - сказав Реджіані.

Гіперкар отримав самий потужний атмосферний V12 з усіх, що коли-небудь встановлювалися на Lamborghini.

Завдяки аеродинамічному наддуву він на високих швидкостях розвиває понад 830 к.с. Особливого звучання агрегату надає вихлопна система Capristo. Для порівняння, найпотужнішим автомобілем бренду вважається 819-сильний гібрид Sian, але Essenza SCV12 можна використовувати тільки на гоночних трасах.

Двигун поєднується з новою шестиступінчастою секвентальною коробкою, яка виконує несучу функцію для задньої підвіски. Завдяки новому карбоновому монококу співвідношення потужності і маси у «Ессенци» становить 1,66 к.с. на 1 кг. Розвинений аеродинамічний обвіс гіперкара, що включає елементи від Huracan Super Trofeo Evo і Huracan GT3 Evo, генерує 1200 кг притискної сили на швидкості в 250 км / ч - більше, ніж у гоночних машин категорії GT3. Крім іншого, SCV12 став першим автомобілем класу GT, відповідним вимогам FIA для прототипів.

Дизайн Lamborghini Essenza SCV12, виконаний з оглядкою на прототипи 1970-х років, містить безліч типових для марки елементів - шестигранних і Y-образних. На ексклюзивні лівреї нанесені логотипи давніх партнерів гоночного підрозділу компанії: Pertamina, Pirelli і Roger Dubuis. Багатофункціональне рульове колесо натхненне штурвалами болідів «Формули-1», FIA крісло має карбоновий каркас.

Виробник підтвердив, що тираж Essenza SCV12 буде обмежений 40 екземплярами. Власники стануть учасниками закритого гоночного клубу з персональними гаражами в Сант'Агата-Болоньєзе. З наступного року для них почнуть організовувати спеціальні заходи на різних трасах по всьому світу. Пакет послуг також включає водійську підготовку на кшталт тієї, що проходять професійні пілоти Lamborghini, техпідтримку на треку і багато іншого. Серед іншого, можна буде цілодобово стежити за своєю машиною в гаражі через спеціальний додаток. Ціну гіперкара компанія так і не розкрила, але виражається вона напевно семизначним числом.

Зазначається, що попри відсутність ціни на цю модель зацікавлені клієнти мають розраховувати на виплату кількох мільйонів за ексклюзив від італійського автовиробника.

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Lamborghini Essenza SCV12.

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