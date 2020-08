У США представили водневий електрокар Hyperion XP-1 (Фото, Відео)

Водневий суперкар XP-1 презентувала компанія Hyperion Motors з Каліфорнії, повідомляє New Atlas.

У компанії заявляють, що в XP-1 використовуються технології NASA: системи генерації водню і електроенергії, нові типи матеріалів.

Силова установка складається з декількох електродвигунів, іоністори, які є джерелом електрики, модуля паливних елементів з полімерної електролітичної мембраною і триступеневої трансмісії. Однієї заправки водню досить, щоб проїхати 1 тис. 635 км.

