У США представили водневий електрокар Hyperion XP-1 (Фото, Відео)

Компанія Hyperion Motors з Південної Каліфорнії розсекретила водневий суперкар XP-1, робота над яким велася останні десять років.

Водневий суперкар XP-1 презентувала компанія Hyperion Motors з Каліфорнії, повідомляє New Atlas.

У компанії заявляють, що в XP-1 використовуються технології NASA: системи генерації водню і електроенергії, нові типи матеріалів.

Силова установка складається з декількох електродвигунів, іоністори, які є джерелом електрики, модуля паливних елементів з полімерної електролітичної мембраною і триступеневої трансмісії. Однієї заправки водню досить, щоб проїхати 1 тис. 635 км.

Hyperion Takes the Covers Off its XP-1 #Hydrogen Fuel Cell Powered Hypercar - FuelCellsWorkshttps://buff.ly/3iAiGTK pic.twitter.com/Ax2GZelowj — мaттιaѕ wacнтмeιѕтer (@mattiaswac) August 13, 2020

Зазначається, що вага воднево-електричного суперкара досягає тисячу тридцять дві кг.

Запланований тираж - 300 примірників. Поставки почнуться на початку 2022 року, але інформації про ціну поки немає.

Як повідомлялося раніше, виробник преміальних автомобілів Bentley приєднався до проекту OCTOPUS, який протягом півтора років розробляє інтегровану електричну силову установку.