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Середа, 19.08.2020
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Volkswagen тизери електрокар ID.4: нові зображення (Фото)

Volkswagen тизери електрокар ID.4: нові зображення (Фото)
17:31 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Буквально кілька годин тому з'явилися нові зображення електрокара від VW - ID.4. Представники марки вважають, що автомобіль повинен добре "вистрілити" на авторинку.

Зовсім скоро баварський автовиробник представить Volkswagen ID.4, тому компанія опублікувала нові тизерну зображення електричного кросовера.

Модель піде по стопах ID.3.

Представники баварської компанії заявили, що дебют відбудеться вже через кілька тижнів.

Відомо, що ID.4 буде працювати на платформі MEB і, як очікується, буде пропонуватися з заднім і повним приводом.

 

Передній бампер став більш виділяється, а також важко не помітити агресивні повітрозабірники. Інші елементи зовнішнього вигляду поки не розкриваються.

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Колісна база у двох китайських версій моделі однакова - 2765 мм; цей показник такий же, як у хетчбека ID.3.

Нагадаємо, кросовер Volkswagen Tharu став найпопулярнішим автомобілем бренду в 2020 році.

Також, французька марка Bugatti, що належить концерну Volkswagen, призупинила проект розробки своєї другої моделі, яка повинна виявитися дешевше суперкара Chiron.

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Все по темі:

Volkswagen, Авто, Электрокар, Volkswagen ID.4.

Автор:

Телеграф
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