Volkswagen тизери електрокар ID.4: нові зображення (Фото)

Зовсім скоро баварський автовиробник представить Volkswagen ID.4, тому компанія опублікувала нові тизерну зображення електричного кросовера.

Модель піде по стопах ID.3.

Представники баварської компанії заявили, що дебют відбудеться вже через кілька тижнів.

Відомо, що ID.4 буде працювати на платформі MEB і, як очікується, буде пропонуватися з заднім і повним приводом.

Volkswagen The German Automaker teased ID.4 electric SUV fresh images which will get revealed in "matter of weeks".Volkswagen equips its all EV with Combined Charging Standard plug to support 120-Volt,240-Volt & DC fast charging plug.#Volkswagen #VolkswagenEV #ElectricCars #SUV pic.twitter.com/2KcNVxQv2Q

