Новий родстер Mercedes-Benz SL вийшов на тести (Фото)

Після прототипів, помічених раніше в цьому році, Mercedes-Benz офіційно визнав, що SL готується до зміни покоління.

Mercedes-Benz готує нове покоління SL, причому за розробку відповідає спортивний підрозділ AMG.

Шпигуни вже помітили новинку на тестах. До сих пір новий родстер створювався переважно в цифровому середовищі, а тестувався на стендах і на полігоні власного технічного центру в Іммендінгене - там же, де обкатують і гіперкар Mercedes AMG Project One.

Тепер же передсерійні прототипи SL можна буде помітити і на дорогах загального користування.

Цікаво, але в компанії заявляють, що в новій генерації SL повернеться до коріння: розробники черпають натхнення в гоночному 300 SL 1952 року народження, з якого почалася історія цього сімейства.

За попередніми даними, новий Mercedes-Benz SL розділить платформу з Mercedes-AMG GT і отримає м'який тканинний верх замість жорсткого металевого. Там же можуть бути запозичені і двигуни, включаючи 730-сильний V8. Базовою, ймовірно, зроблять помірно-гібридну установку на основі рядної "турбошестірки".