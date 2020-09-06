"Ваша перша Tesla": створена дитяча версія Model Y (Фото, Відео)

Якщо Tesla Model Y здається дорогувато з цінником від 43 тисячі доларів, тобто значно дешевший варіант. Коштує він всього 100 доларів, але і значно менше в розмірах.
Адже це дитячий автомобільчик, на якому можна сидіти верхи і відштовхуватися ногами, а кермо при цьому стирчить прямо з даху "Тесли".
Виробник цієї машинки, компанія Radio Flyer, створив цей дитячий транспорт у співпраці з дизайн-студією самої Tesla. Авто розробили для дітей у віці від 6 місяців до 4 років.
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З точки зору зовнішності вона є копією Тесла Model Y: має в довжину 68 сантиметрів і важить всього 4 кілограми. Але при цьому - непогано оснащена.
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Адже має сигнал, ергономічне крісло, чорні колісні диски з гумовою стрічкою. І, зрозуміло, точне кермо. Розробники називають цю машину "вашим першим Tesla".
Як повідомлялося раніше, компанія Ілона Маска Tesla помітно зменшила вартість електричного кросовера Model Y.