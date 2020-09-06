"Ваша перша Tesla": створена дитяча версія Model Y (Фото, Відео)

Компанія Radio Flyer представила Tesla Model Y для дітей всього за 100 доларів.

Якщо Tesla Model Y здається дорогувато з цінником від 43 тисячі доларів, тобто значно дешевший варіант. Коштує він всього 100 доларів, але і значно менше в розмірах.

Адже це дитячий автомобільчик, на якому можна сидіти верхи і відштовхуватися ногами, а кермо при цьому стирчить прямо з даху "Тесли".

Виробник цієї машинки, компанія Radio Flyer, створив цей дитячий транспорт у співпраці з дизайн-студією самої Tesla. Авто розробили для дітей у віці від 6 місяців до 4 років.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Radio Flyer (@radioflyerinc) 21 Авг 2020 в 4:01 PDT

З точки зору зовнішності вона є копією Тесла Model Y: має в довжину 68 сантиметрів і важить всього 4 кілограми. Але при цьому - непогано оснащена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Radio Flyer (@radioflyerinc) 18 Авг 2020 в 5:15 PDT

Адже має сигнал, ергономічне крісло, чорні колісні диски з гумовою стрічкою. І, зрозуміло, точне кермо. Розробники називають цю машину "вашим першим Tesla".

Як повідомлялося раніше, компанія Ілона Маска Tesla помітно зменшила вартість електричного кросовера Model Y.