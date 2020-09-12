Dodge розтягнули до 6 метрів в довжину (Фото)

Музей історії офф-роуда Об'єднаних Арабських Еміратів опублікував в Інстаграм фотографії незвичайного пікапа під назвою Dodge Ram 4500.
Автомобіль відрізняється наявністю подовженою рами і бортової платформи з басейном.
Колісна база пікапа досягає 5200 міліметрів, внутрішня довжина бортової платформи - 4870 міліметрів. Завдяки подовженню в авто вдалося організувати невеликий басейн.
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Музей належить шейху Хамаду бін Хамдану Аль Нахайяну. Нещодавно він потрапив до Книги рекордів Гіннесса в зв'язку з тим, що має найбільший в світі парк авто з системою повного приводу.
Як повідомлялося раніше, компанія Dodge вирішила "поховати" кросовери Journey і Grand Caravan.