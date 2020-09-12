Dodge розтягнули до 6 метрів в довжину (Фото)

У мережі показали подовжений пікап Dodge Ram 4500, в якому помістився невеликий басейн.

Музей історії офф-роуда Об'єднаних Арабських Еміратів опублікував в Інстаграм фотографії незвичайного пікапа під назвою Dodge Ram 4500.

Автомобіль відрізняється наявністю подовженою рами і бортової платформи з басейном.

Колісна база пікапа досягає 5200 міліметрів, внутрішня довжина бортової платформи - 4870 міліметрів. Завдяки подовженню в авто вдалося організувати невеликий басейн.

View this post on Instagram A post shared by Off Road History Museum (@shhamadbinhamdan) on Jul 18, 2020 at 4:21am PDT

Музей належить шейху Хамаду бін Хамдану Аль Нахайяну. Нещодавно він потрапив до Книги рекордів Гіннесса в зв'язку з тим, що має найбільший в світі парк авто з системою повного приводу.

Як повідомлялося раніше, компанія Dodge вирішила "поховати" кросовери Journey і Grand Caravan.