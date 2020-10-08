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Четвер, 08.10.2020
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Peugeot оголосив ціни на нові позашляховики - 3008 і 5008

Peugeot оголосив ціни на нові позашляховики - 3008 і 5008
Оновлено 17:49 Сьогодні Телеграф Фото: twitter.com
Один з основних французьких виробників автомобілів - концерн Peugeot, на початку вересня представив нові позашляховики - 3008 і 5008 2021 року. Тепер же стали відомі і їх цінники.

Вартість оновленої моделі кросовера 3008 2021 в версії Active Premium початкового рівня буде стартувати від 33 725 доларів. Такий варіант буде оснащений 1,2-літровим трициліндровим двигуном з потужністю в 128 к.с. Також версія Active Premium буде доступна і з дизельним 1,5-літровим двигуном з такою ж потужністю, проте за неї потрібно буде приготувати від 36 289 доларів.

Версія 3008 Allure запропонована також з 1,2-літровим бензиновим і 1,5-літровим дизельним двигуном. Плюс будуть доступні версії Hybrid 225 e-EAT8 і Hybrid4 300 e-EAT 8. За 1,2-літровий Allure попросять від 35 787 доларів. Найдорожчою з лінії Allure буде версія Hybrid4 300 - за неї потрібно "вивалити" 55 056 доларів.

Завершують лінійку 3008 версії Allure Premium, GT і GT Premium. Цінник найдорожчої моделі - 3008 GT Premium Hybrid4 300 - стартує от 59 243 долара без урахування дорожніх витрат. Очевидно, інші моделі будуть дешевше, але не менш ніж 35 000 доларів.

 

Позашляховик 5008 2021 року - стартує з цінником в 36 850 доларів США в своїй базовій формі Active Premium з 1,2-літровим трициліндровим двигуном.

Як і модель 3008, кросовер буде доступний в таких же варіаціях - Allure, Allure Premium, GT і GT Premium. На відміну від молодшої моделі, 5008 отримає не тільки 1,2-літровий бензиновий двигун, а й 1,6-літровий. Плюс, до версії з 1,5-літровим дизельним двигуном додасться модель з 2,0-літровим.

Однак, Peugeot 5008 НЕ буде оснащений версіями Hybrid.

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Кросовери Peugeot 3008 і 5008 2021 модельного року будуть доступні в автосалонах вже з початку 2021 року.

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Автомобиль, Peugeot, Авто, Позашляховик.

Автор:

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