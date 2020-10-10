Нова BMW "розповіла" росіянину, чий Крим

Навігатори зібраних в Калінінграді автомобілів BMW знають чий Крим і при спробах в'їхати в нього з території РФ, прокладають маршрут через Харків.

Про це російському виданню EADaily поскаржився московський автомобіліст Олег Якушкин.

За його словами, автомобіль BMW Х6 G06 він придбав в червні 2020 року, а через місяць попрямував до Криму. Навігатор автомобіля проклав маршрут через Харків і вперто відмовлявся розпізнавати міст через керченський протоку.

Він розповів, що вже на "Кримському мосту" навігатор змінив країну перебування на Україні.

Також, за його словами, населені пункти в навігаторі знаходилися тільки тоді, коли країна вказана, як Україна.

У компанії заявили, що власником програмного забезпечення є компанія-брендодержатель, а тому "питання вимагає багатостороннього узгодження і відповідних рішень".