По всій Україні водії не можуть отримати права або документи на машину: за це їм загрожує штраф

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Вівторок, 06.07.2021
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Оновлено 15:34 Сьогодні Телеграф

Одним з обіцянок президента Володимира Зеленського було максимально полегшити надання державних послуг за допомогою їх діджіталізаціі. Але, як і раніше, залишаються сфери життя, де нестача простого шматка пластика може зіпсувати життя десяткам тисячам українців.

Як вдалося з'ясувати «Телеграфу», сервісні центри МВС, які займаються видачею документів українським автовласникам - техпаспортів і водійських посвідчень, буквально задихаються через їх брак.

Шматок пластику, якого немає

Напевно всім українським автовласникам відомий вид водійського посвідчення нового зразка - невеликої пластикової карти з полікарбонату, яка береже необхідну інформацію про власника.

На сайті Головного сервісного центру МВС України для зручності водіїв знаходиться покрокова інструкція для бажаючих це посвідчення отримати, але вона стає абсолютно марною в умовах фізичної відсутності бланків водійських посвідчень.

Про те, що даного посвідчення немає на головних сторінках своїх сайтів буквально «кричать» сервісні центри МВС ряду регіонів, наприклад, Харківської, Запорізької, Житомирської та інших областей.

Сервисный центр МВД в Харькове

Навіть на головній сторінці Регіонального сервісного центру МВС в місті Києві у водіїв просять вибачень за незручності та попереджають, що «у зв'язку з затримкою у постачанні бланкової продукції від ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів і видачі посвідчення водія». Також надання послуг можливо буде за попереднім записом в електронну чергу.

А де є - викручуються

Втім, не скрізь ситуація з бланками водійських посвідчень настільки сумна. Наприклад, Регіональний сервісний центр МВС в Черкасах продовжує роботу, правда, як пояснили «Телеграфу» його співробітники, їм доводиться «маневрувати тим, що є».

«Буквально завтра наш співробітник поїде за черговою порцією бланків посвідчення водія - скільки він їх привезе ми не знаємо і тому готуємося використовувати їх максимально ефективно», - розповіли «Телеграфу» в Черкаському сервісному центрі.

За словами наших співрозмовників, виходячи з наявного числа бланків, намагаються рівномірно розподілити його по більш дрібним підрозділам і видавати в першу чергу найбільш нужденним.

«Намагаємося видавати посвідчення тим, хто отримує його вперше, а якщо йде заміна посвідчення старого зразка на новий, то знову ж таки намагаємося міняти в найбільш термінових випадках, наприклад, якщо автовласникові треба виїхати закордон», - зізнаються співробітники сервісного центру в Черкасах.

В цілому ж, як підкреслили співрозмовники «Телеграфа», в Черкасах «поки немає дефіциту бланків для видачі водійських посвідчень і всі нужденні можуть його отримати».

Винна «Україна»?

Монопольним виробником бланків національних водійських посвідчень є державне підприємство «Поліграфічний комбінат  Україна», яке в МВС звинувачують у зриві роботи сервісних центрів.

«Телеграф» звернувся на підприємство з проханням прокоментувати ситуацію, що виникла навколо бланків водійських посвідчень і заяви з боку сервісних центрів МВС України. На момент публікації даного матеріалу відповіді немає.

В цілому українським автовласникам не з чуток знайома ситуація з колапсом роботи колишніх МРЕВ з видачі документів через брак бланків для водійських посвідчень, подібні кризи трапляються в Україні не перший рік.

Варто зазначити, що в поточному році Верховна Рада в 8 разів збільшила штраф за непред'явлення водійських прав або їзду з недійсним посвідченням.

Штрафы нарушения ПДД

Виходить, що неможливість вчасно замінити водійське посвідчення в разі зупинки поліцією обійтися водієві в 3400 гривень.

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Микита Синицін
Автор: Микита Синицін
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Авто, МВС, Україна, Водійське посвідчення.
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