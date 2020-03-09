Курс рубля та цінних паперів російських компаній обвалився вслід за нафтою

Новини Бізнесу:Вранці 9 березня ЦБ Росії заявив про припинення закупівель валюти, а Мінфін РФ - про початок продажу валюти на ринку.

Після обвалення світових цін на нафту різко зріс курс долара і євро стосовно російського рубля, а акції найбільших компаній РФ впали на чверть. Про це повідомляють Ведомости.

"Курс долара на 11.10 перевищив 74,9 руб., курс євро - 85,6", - йдеться в повідомленні.

Російські папери також продемонстрували велике зниження на Лондонській фондовій біржі FTSE. Найбільше знецінились папери Сбербанку - вони впали в моменті на 30%, пізніше скорегувалися до 25,3% ($ 9,6). Папери «Татнефті» звалилися на 24,8% ($43,5), «Роснефті» - на 23,7% ($4,4), X5 Retail Group - 22,5%, Магніт - 19,9%, «Лукойл» - 22,1%.

Як повідомлялося, нафта марки Brent одразу після відкриття торгів 9 березня відчула падіння ціни більш ніж на 30%. Травневі ф'ючерси Brent на Інтерконтинентальній біржі торгувалися на рівні $35,6 за барель (-27%). Квітневі ф'ючерси WTI коштували $32,6 за барель (-26,5%). Останній раз так дешево вартість нафти зафіксовано в січні 2016 р. Розвал угоди ОПЕК+ щодо скорочення видобутку спричинив падіння.