Генеральний директор “Microsoft Україна” Ян Пітер де Йонг заявив, що темп зростання індустрії в країні становить 25% щорічно на тлі 4-6% по світу.
Про це він заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
Де Йонг додав, що Україна — країна з великим потенціалом.
“Я це бачу і саме тому я, голландець, переїхав сюди, щоб очолити український офіс”, – сказав він.
За його словами, у країні багато висококваліфікованих ІТ-фахівців.
“Можливо, тому ІТ-індустрія в Україні — одна з найбільш прогресивних галузей, яка динамічно розвивається і гарантує зростання економіки не тільки в далекій перспективі, а й сьогодні. Темп зростання індустрії складає 25% щорічно на тлі 4-6% світових темпів. Завдяки таким показникам можна прогнозувати зростання інвестиційної привабливості країни”, – сказав гендиректор.
Де Йонг виділив можливості цифрової трансформації для таких сфер як агропромисловість, IT-індустрія та виробництво.