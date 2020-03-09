Новини Бізнесу:Темпи зростання ІТ-галузі в Україні вп'ятеро вищі від світових.

Генеральний директор “Microsoft Україна” Ян Пітер де Йонг заявив, що темп зростання індустрії в країні становить 25% щорічно на тлі 4-6% по світу.

Про це він заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Де Йонг додав, що Україна — країна з великим потенціалом.

“Я це бачу і саме тому я, голландець, переїхав сюди, щоб очолити український офіс”, – сказав він.

За його словами, у країні багато висококваліфікованих ІТ-фахівців.

“Можливо, тому ІТ-індустрія в Україні — одна з найбільш прогресивних галузей, яка динамічно розвивається і гарантує зростання економіки не тільки в далекій перспективі, а й сьогодні. Темп зростання індустрії складає 25% щорічно на тлі 4-6% світових темпів. Завдяки таким показникам можна прогнозувати зростання інвестиційної привабливості країни”, – сказав гендиректор.

Де Йонг виділив можливості цифрової трансформації для таких сфер як агропромисловість, IT-індустрія та виробництво.