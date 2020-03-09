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Польща встановила медичний контроль з Україною

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Польща встановила медичний контроль з Україною
20:08 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Через коронавірус Польща вводить санітарний контроль на кордонах з Німеччиною, Чехією та Україною.

Польща найближчими днями запровадить санітарний контроль не лише з Німеччиною і Чехією, а й з усіма іншими сусідніми державами, зокрема з Україною.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на пресконференції у понеділок.

“Від завтра усілякі медичні і санітарні процедури буде запроваджено на 100% наших зовнішніх кордонів, тобто з Україною, Білоруссю та Росією”, - наголосив глава МВС Польщі.

Він зауважив, що наразі санітарний контроль запроваджено у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Німеччиною і в одному – на межі з Чехією. Ці пункти обрані тому, що саме через них рейсові автобуси перетинають польський кордон. 

За словами міністра, санітарно-епідеміологічний контроль здійснюватиметься цілодобово. “Ми хочемо здійснювати санітарний контроль в усіх автобусах, мініавтобусах, усіх транспортних засобах, які перевозять значну кількість людей”,- наголосив Камінський.

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Водночас, голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага уточнив, що з понеділка санітарний контроль запроваджується у пунктах: “Колбасково”, “Свєцко”, “Ольшина”, “Єндриховіце” і “Гожичкі”.

Він пояснив, що в межах контролю усім пасажирам та водію вимірюватиметься температура, потім перевірятиметься карта подорожуючого, яку кожний має заповнити польською або англійською мовами. У разі підозри на зараження коронавірусом транспортний засіб, в якому подорожувала особа, буде відокремлено від інших автомобілів.

Прага зазначив, що зовнішній кордон ЄС з Україною, Білоруссю та Росією щодня перетинає близько 140 тис. осіб.

На цей час у Польщі підтверджено 16 випадків зараження коронавірусом, одна особа перебуває у тяжкому стані. У вівторок президент Польщі скликає засідання Ради національної безпеки для розгляду питання боротьби з коронавірусом.

Коронавірус у Чернівцях: до другого чоловіка їде лікар ВООЗ

Нагадаємо, станом на ранок 9 березня у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62 053 особи одужали.

В Україні наразі підтверджено один випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.

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Чехия, Польща, "Кордон", Німеччина, Коронавірус.
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