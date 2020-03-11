Шмигаль: Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року

Новини Бізнесу:Питання премій міністрів розглядатиметься за підсумками року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міністри в українському уряді відмовилися від своїх премій до кінця цього року.

"Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року", - сказав Шмигаль на брифінгу за результатами засідання уряду в середу.

Питання премій міністрів розглядатиметься за підсумками року, додав прем'єр.

"Залишається заробітна плата, яка, як було ухвалено, не має перевищувати п'яти середніх зарплат. Залишаються надбавки, визначені законом. Надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30% - таке обмеження також ухвалено", - зазначив Шмигаль.